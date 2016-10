Nuove scosse nella notte nell’Italia centrale. Sono state in tutto più di cento. La più forte è stata di magnitudo 3,5 ed è stata registrata alle 4.13 nei pressi di Ussita, nelle Marche. I due eventi sismici maggiori restano quelli del 26 ottobre, di magnitudo 5,4 e 5,9, registrati alle 19.10 e alle 21.18 del 26 ottobre con epicentro Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata. Il terremoto non ha provocato vittime, anche se un uomo di 73 anni è morto d’infarto a Tolentino nella notte tra il 26 e il 27 ottobre. Gli sfollati sono circa quattromila. Alcuni sono già stati trasferiti negli alberghi sulla costa e in altre strutture provvisorie.