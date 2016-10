Le milizie sciite hanno aperto un nuovo fronte contro il gruppo Stato islamico (Is) a Mosul. Le Al Hashd al Shaabi (Forze di mobilitazione popolare) hanno lanciato un attacco contro i jihadisti a ovest di Mosul. Fino a questo momento, le milizie sciite non avevano avuto un ruolo significativo nella battaglia per riconquistare la roccaforte del gruppo Stato islamico (Is). Nel frattempo l’esercito iracheno ha raggiunto Shura, un villaggio a sud di Mosul, dopo una serie di attacchi aerei a guida statunitense.