Migliaia di sudcoreani manifestano per le dimissioni della presidente Park Geun-hye. La presidente sudcoreana è coinvolta in uno scandalo che la vede accusata di aver permesso a Choi Soon-sil, sua amica e figlia di un leader religioso, di interferire in importanti questioni di stato. Le proteste antigovernative sono state organizzate dopo che Park ha fatto dimettere dieci dei suoi segretari di governo il 28 ottobre. E’ in corso un’indagine negli uffici presidenziali della Corea del sud per verificare le responsabilità di Park Geun-hye.