In Islanda il Partito dell’indipendenza supera il Partito pirata nelle elezioni parlamentari. Il partito di centrodestra ha ottenuto quasi il trenta per cento dei consensi, conquistando un totale di ventinove seggi in coalizione con il Partito progressista. Il Partito pirata, favorito nei sondaggi, ha ottenuto ventisette seggi, cinque in meno rispetto a quelli necessari per la maggioranza nel parlamento islandese. Non essendoci un chiaro vincitore, rimane ancora incerta la configurazione finale del nuovo governo.