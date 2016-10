In Yemen un attacco aereo della coalizione a guida saudita provoca 60 morti. Nella notte del 29 ottobre il bombardamento ha colpito un carcere vicino alla città portuale di Hodeidah, ad ovest del paese. Sessanta degli ottantaquattro detenuti presenti nella struttura hanno perso la vita nell’attacco. Il carcere si trova nel distretto al Zaydiyah, in un’area controllata dai ribelli houthi. La coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita, che appoggia il governo yemenita contro i ribelli houthi, non ha ancora commentato l’attacco.