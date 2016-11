Venerdì 4 novembre sciopero generale delle poste. Tutti i principali sindacati hanno indetto uno sciopero per protestare contro la possibile privatizzazione delle Poste italiane. Venerdì 4 novembre si svolgeranno cortei e manifestazioni in tutte le regioni, ma principalmente in Sardegna, dove la privatizzazione, secondo i sindacati, metterebbe a rischio 750 posti di lavoro.