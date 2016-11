L’Italia blocca la revisione del bilancio dell’Unione europea. Il governo italiano ha deciso di bloccare la revisione di medio termine del bilancio pluriennale dell’Unione europea per il 2014-2020. Il sottosegretario agli affari europeo Sandro Gozi, che ha annunciato la decisione, ha voluto precisare che non si tratta di un veto, ma soltanto di una riserva. L’Italia chiede all’Unione europea più flessibilità sul bilancio, in particolare per i paesi che accolgono i migranti.