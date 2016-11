L’Italia si astiene nel voto sul bilancio europeo del 2017. La scorsa notte il Consiglio europeo e il Parlamento europeo hanno trovato l’accordo sul bilancio del 2017. L’intesa prevede stanziamenti per 157,88 miliardi e pagamenti per 134,49 miliardi. Le risorse a favore di migranti e giovani e crescita verranno aumentate rispetto all’anno in corso. È la prima volta che l’Italia si astiene su una decisione che riguarda il bilancio comunitario annuale. La decisione arriva dopo che il governo Renzi ha deciso di bloccare la revisione di medio termine del bilancio pluriennale dell’Unione europea per il 2014-2020.