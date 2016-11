Al referendum costituzionale il no è in vantaggio di sette punti, secondo un nuovo sondaggio. La rilevazione è stata condotta dall’istituto Demos per il quotidiano La Repubblica. Il no avrebbe raggiunto il 41 per cento, mentre il sì è in calo al 34 per cento. Il risultato della consultazione resta comunque molto incerto: un elettore su quattro si dichiara ancora indeciso. Il referendum si terrà il 4 dicembre per approvare o respingere la riforma della carta costituzionale voluta dal governo Renzi.