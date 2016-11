Angela Merkel si candiderà per un quarto mandato alle prossime elezioni in Germania. La cancelliera tedesca, al governo da undici anni, ha dichiarato le sue intenzioni ai leader del suo partito, la Cdu, il 20 novembre e ha poi confermato in conferenza stampa che si candiderà alle elezioni del settembre 2017. Secondo i sondaggi più recenti, il 55 per cento dei tedeschi sono favorevoli ad un quarto mandato della cancelliera, contro il 39 per cento dei contrari.