Il governo siriano ha respinto la proposta Onu per l’autogoverno di Aleppo. La proposta delle Nazioni Unite prevedeva un governo dell’opposizione ad Aleppo in cambio di una ritirata dei ribelli. Il ministro degli esteri siriano Walid al Muallem, che ha incontrato l’inviato Onu per la Siria Staffan De Mistura il 20 novembre a Damasco, ha definito la proposta “una violazione della sovranità nazionale”. Sempre il 20 novembre, una famiglia di sei persone è morta in un bombardamento dell’esercito siriano mentre un attacco dei ribelli ha colpito una scuola nella zona di Furqan, controllata dalle forze governative, uccidendo otto bambini e un’insegnante.