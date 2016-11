Primo turno delle primarie del partito di centrodestra Le Républicaines in vista delle elezioni presidenziali in Francia. Si vota oggi in Francia per scegliere il candidato del centrodestra alle prossime elezioni. Tra i nomi in corsa ci sono l’ex ministro dell’economia Alain Juppé e l’ex presidente Nicolas Sarkozy, che ha accolto in modo positivo la vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti. Alle 17 del 20 novembre due milioni e mezzo di francesi avevano votato.