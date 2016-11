Presto i bagagli smarriti potrebbero diventare un lontano ricordo 

Non capita spesso che i bagagli vengano spediti a una destinazione sbagliata dopo un volo, ma quando succede è una cosa che fa davvero arrabbiare. Secondo uno studio di Skytrax, lo smarrimento dei bagagli è stato il principale motivo di lamentela da parte dei passeggeri lo scorso anno, battendo persino i ritardi dei voli e i sedili stretti. Questo problema potrebbe diventare sempre più raro.

Il settore dell’aviazione sta facendo crescente ricorso a dispositivi di identificazione a radiofrequenza (Rfid) per rintracciare i bagagli. Le compagnie aeree hanno cominciato ad attaccare questi dispositivi alle etichette delle valigie. Un uso diffuso di questa tecnologia potrebbe ridurre in modo significativo il numero di bagagli smistati in modo errato.

In base a una ricerca condotta dall’azienda informatica Sita e dall’Associazione internazionale per il trasporto aereo, un’associazione di settore, l’adozione degli Rfid potrebbe consentire al 99 per cento dei bagagli di arrivare correttamente a destinazione. Altre nuove tecnologie hanno già dimezzato dal 2007 il numero di bagagli smistati in modo errato. Gli Rfid potrebbero ridurre di un ulteriore 25 per cento questa cifra nei prossimi sei anni, nonostante il continuo aumento del volume di bagagli.