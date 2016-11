Barack Obama potrebbe prendere posizione contro Trump anche dopo la fine del suo mandato. Il presidente statunitense ha dichiarato che potrebbe esporsi pubblicamente anche dopo aver lasciato la Casa Bianca, nel caso in cui Donald Trump minacciasse “i valori e gli ideali” degli Stati Uniti. La dichiarazione è arrivata durante l’intervento di Obama al vertice della Comunità economica di Asia e Pacifico (Apec) a Lima, in Perù. Di solito gli ex presidenti statunitensi evitano di fare commenti sui propri successori.