Attentato suicida in una moschea sciita a Kabul: almeno 27 morti. I feriti sono almeno 35, ha dichiarato la polizia locale. L’esplosione è avvenuta nella moschea di Baqer ul uloom, nel quartiere di Darul Aman. L’aggressore era a piedi e si è fatto esplodere in mezzo ai fedeli che stavano pregando. Il gruppo Stato islamico, che negli ultimi mesi ha preso di mira in diverse occasioni le comunità sciite afgane, ha rivendicato l’attentato.