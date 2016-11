Quattro agenti di polizia colpiti in 24 ore in diversi luoghi degli Stati Uniti. Un agente è stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco a San Antonio, in Texas. Un secondo ufficiale di polizia, a St. Louis in Missouri, è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco. È in condizioni critiche, ma dovrebbe salvarsi, mentre l’attentatore è stato ucciso nella sparatoria che ne è seguita. Un terzo agente è stato ferito a Gladstone, vicino a Kansas City, sempre in Missouri. Infine a Sanibel, in Florida, un uomo ha tentato di uccidere un agente investendolo con l’automobile. In almeno due dei quattro casi si è trattato di un’imboscata.