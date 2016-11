Scossa di terremoto tra Toscana, Emilia e Liguria. Una scossa di magnitudo 3,2 è stata registrata alle 4.05. Lo ha confermato l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L’epicentro del sisma è a sei chilometri da Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, nove chilometri da Zeri, in provincia di Massa Carrara, e a 17 da Varese Ligure, in provincia di La Spezia. Non si segnalano per il momento danni a cose o persone.