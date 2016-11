Uno storico tedesco prova l’espulsione del nonno di Donald Trump dalla Baviera. Lo storico della Renania-Palatinato Roland Paul ha trovato in un archivio tedesco un decreto regio del 1905 che intimava a Friedrich Trump, nonno dell’attuale presidente degli Stati Uniti, di lasciare la Baviera perché colpevole di essere renitente al servizio militare. Quando Friedrich emigrò negli Stati Uniti, nel 1855, non si era cancellato dalle liste di leva. E, dopo aver fatto fortuna nella Columbia Britannica, gli fu impedito di rientrare in patria e, anzi, di lasciare rapidamente la Baviera per evitare di essere espulso con la forza.