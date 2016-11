L’agenda della settimana

Lunedì 21 novembre

Scade la tregua di 48 ore nello Yemen. Il cessate il fuoco, annunciato dalla coalizione a guida saudita, non sarà prolungato a causa delle “violazioni” da parte dei ribelli, ha annunciato un portavoce della coalizione. La stessa Arabia Saudita però nei mesi scorsi è stata accusata di non averla rispettata.

Martedì 22 novembre

In Egitto la corte di cassazione si pronuncia nel processo per spionaggio dell’ex presidente Morsi. Morsi, deposto il 3 luglio 2013 da un colpo di stato militare, è stato condannato all’ergastolo in primo grado da un tribunale del Cairo con l’accusa di aver commesso dello spionaggio a favore dell’Iran e delle organizzazioni Hamas e Hezbollah.

Mercoledì 23 novembre

In Cambogia sentenza nel processo d’appello contro i Khmer rossi. I due dirigenti del movimento, Nuon Chea e Khieu Samphan, sono accusati di genocidio: almeno 1,8 milioni di persone sono state vittime dei campi della morte del regime dal 1975 al 1979.

Giovedì 24 novembre

A Bruxelles vertice tra l’Ucraina e i rappresentanti dell’Unione europea. Il parlamento ucraino ha chiesto all’Ue di liberalizzare i visti per i suoi cittadini. Nell’est dell’Ucraina è in corso dal 2014 un conflitto tra i separatisti che sostengono Mosca e l’esercito ucraino.

Venerdì 25 novembre

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il 25 novembre è stato indicato nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite ufficializzando una data che fu scelta da un gruppo di donne attiviste, riunitesi nell’Incontro femminista latinoamericano e dei Caraibi, che si svolse a Bogotà nel 1981. In Italia la manifestazione nazionale è prevista per il 26 novembre, a Roma.

Sabato 26 novembre

Elezioni legislative anticipate in Kuwait. Gli elettori vanno ai seggi per rinnovare il parlamento, dopo che a ottobre lo sceicco Sabah al Ahmad al Sabah ha deciso di scioglierlo in seguito alle tensioni nate nel paese per le misure di austerità adottate dal governo.

Domenica 27 novembre

Referendum in Svizzera su una graduale uscita dal programma di energia nucleare. L’iniziativa è stata lanciata dai Verdi nel 2012, dopo l’incidente nucleare di Fukushima del 2011. Al referendum si oppone il partito di destra Unione democratica di centro. Secondo i mezzi d’informazione svizzeri, saranno decisivi gli elettori di centro.

Secondo turno delle primarie del centrodestra in Francia. Il partito les Républicains, ex Ump, ha deciso di tenere per la prima volta delle primarie aperte a tutti gli iscritti. Al primo turno è arrivato in testa a sorpresa l’ex primo ministroFrançois Fillon con il 44,1 per cento dei voti, mentre Nicolas Sarkozy è già fuori dai giochi. Al ballottaggio si sfideranno Fillon e l’ex ministro degli esteri Alain Juppé.

Lunedì 28 novembre

Il partito populistabritannico Ukip annuncia il suo nuovo leader. I candidati alla leadership del partito che ha guidato la campagna per la Brexit sono l’ex deputato Paul Nuttall, il vero favorito, l’ex portavoce del partito Suzanne Evans e l’ex militare John Rees-Evans.