Allerta per il maltempo in Piemonte e Liguria. Le due regioni hanno emanato l’allerta rossa, la più alta, fino alle 6 di venerdì 25, mentre scatterà l’allerta gialla in Valle D’Aosta e Toscana. Sono attese piogge diffuse, vento forte e mareggiate. La zona più a rischio è il ponente genovese.