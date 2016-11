Centinaia di israeliani sono stati costretti ad abbandonare le loro case per gli incendi. Le autorità israeliane hanno inoltre emesso un ordine di evacuazione che interessa decine di migliaia di abitanti del nord del paese. Per il terzo giorno consecutive varie parti di Israele sono state colpite da vasti incendi, in gran parte alimentati da una lunga siccità e dai forti venti. Ma in alcuni casi le fiamme sarebbero state appiccate da piromani. Russia, Turchia, Grecia, Italia, Croazia e Cipro hanno promesso di inviare aerei per spegnere gli incendi.