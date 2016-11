Donald Trump fa un appello all’unità nazionale negli Stati Uniti. Il presidente eletto ha diffuso un video messaggio in occasione del Giorno del ringraziamento. Trump ha dichiarato che la campagna elettorale è stata “feroce” ma è arrivato il momento di “ricomporre le nostre divisioni”. Nelle ore precedenti Trump ha nominato due nuove persone del suo staff: ha scelto Nikki Haley, 44 anni, governatrice del South Carolina, come prossima ambasciatrice presso l’Onu e Betsy DeVos come ministra dell’istruzione. Entrambe sono state piuttosto critiche nei confronti del miliardario newyorchese durante la campagna elettorale.