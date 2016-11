Si allarga l’indagine sulle firme false presentate dal Movimento 5 stelle. Quattro persone risultano indagate in Emilia-Romagna per il caso della raccolta firme fatta per le regionali del 2014. Tra di loro c’è Marco Piazza, vicepresidente del consiglio comunale di Bologna. A Palermo invece sono indagati dieci iscritti al movimento per un altro caso di firme false.