Alluvioni in Piemonte e in Liguria. Sono decine gli sfollati a causa delle esondazioni e smottamenti nel Ponente ligure. Forti piogge continuano a cadere su tutta la regione. Secondo il governatore Giovanni Toti, si tratta di una delle perturbazioni più intense degli ultimi 12 anni. In Piemonte è esondato il fiume Tanaro in provincia di Cuneo. Il Po è uscito dagli argini a Torino.