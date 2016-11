Il gruppo Stato islamico rivendica l’attentato in Iraq contro un gruppo di pellegrini. Un attentatore suicida a un bordo di un camion si è fatto esplodere vicino a una stazione di servizio e a un ristorante di Al Hilla, a circa cento chilometri da Baghdad. Sono morte 56 persone, in gran parte pellegrini sciiti, tra cui venti iraniani. Altre 45 persone sono rimaste ferite. La zona era piena di persone che stavano tornando dal pellegrinaggio religioso per l’Arbain, nella città di Kerbala. Il gruppo Stato islamico ha rivendicato l’attacco attraverso l’agenzia Amaq.