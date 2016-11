Continua l’allerta per il maltempo nel nordovest, un disperso in Piemonte. Tre giorni di intense piogge hanno costretto quattrocento persone delle province di Torino e di Cuneo ad abbandonare le loro case, mentre altre duecento persone sono state sfollate nella Liguria occidentale. Un uomo risulta disperso a Perosa Argentina, nel torinese, forse trascinato via dalla piena del torrente Chisone. In entrambe le regioni sono stati registrati allagamenti e smottamenti di terreno. Nella provincia di Cuneo è esondato il fiume Tanaro e il Po è uscito dagli argini a Torino.