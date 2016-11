Decine di migliaia di sfollati in Israele per gli incendi. Le autorità israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione ad Haifa, del nord del paese. Diverse parti del paese sono state colpite da vasti incendi, in gran parte alimentati da una lunga siccità e dai forti venti. Ma in alcuni casi le fiamme sarebbero state appiccate da piromani. ​Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che se ci saranno le prove che i roghi che stanno devastando Haifa sono dolosi verranno considerati come “atti di terrorismo”.