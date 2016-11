Il presidente brasiliano accusato di aver fatto pressioni su un ex ministro. Marcelo Calero, ex ministro della cultura, ha rivelato di aver subìto pressioni da parte del presidente Michel Temer perché approvasse un progetto per la costruzione di appartamenti di lusso in una parte storica della città di Salvador. Temer, che ha già perso tre ministri per questioni di corruzione, nega le accuse, anche se ammette di aver parlato della vicenda con Calero. L’ex ministro ha consegnato alla polizia federale la registrazione del colloquio.