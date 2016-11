La raccolta fondi per il riconteggio dei voti delle presidenziali statunitensi raggiunge i 5 milioni di dollari. L’ex candidata alla presidenza dei verdi, Jill Stein, ha lanciato la raccolta fondi su internet per finanziare il riconteggio dei voti in tre stati (Wisconsin, Pennsylvania e Michigan), dove ha vinto il candidato repubblicano Donald Trump. Stein ha fatto ricorso contro i risultati elettorali in Wisconsin e si prepara a farlo in Pennsylvania entro lunedì, data limite per chiedere il riconteggio.