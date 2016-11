Quarto giorno di emergenza incendi in Israele. Non si riesce ancora a domare l’immenso rogo che da quattro giorni devasta Israele, anche perché secondo le autorità viene alimentato costantemente dai piromani. Intorno alle 18 di venerdì 25 novembre un nuovo incendio è divampato nei pressi della cittadina di Beit Meir, non lontana da Gerusalemme. Alcuni testimoni hanno detto di aver visto dei piromani scappare dall’area poco dopo lo scoppio delle fiamme.