Scoperti 32 cadaveri in una serie di fosse illegali nel sud Messico. I cadaveri erano stati seppelliti in diverse tombe a Zitlala, nello stato di Guerrero, dov’è in corso una guerra tra bande rivali legate al narcotraffico. Nello stesso posto sono state trovate anche nove teste mozzate e altri resti umani. Le autorità hanno inoltre liberato un ostaggio.