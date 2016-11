lI Kuwait oggi al voto per le elezioni legislative anticipate. È attesa una grande affluenza alle urne per rinnovare il parlamento. Al centro dei programmi elettorali la situazione economica del paese del golfo, che ha visto calare del 60 per cento i suoi profitti dal petrolio negli ultimi due anni. È la settima volta in dieci anni che il paese va al voto. Il 16 ottobre lo sceicco Sabah al Ahmad al Sabah aveva sciolto il parlamento dopo la richiesta del presidente del parlamento Marzouk al Ghanem di mandare il paese ad elezioni anticipate per poter affrontare la situazione economica negativa.