François Fillon ha vinto le primarie del centrodestra in Francia. Con il 66,6 per cento dei voti, ha battuto nettamente Alain Juppé al secondo turno delle primarie e sarà il candidato del centrodestra che nel 2017 sfiderà Marine Le Pen per l’Eliseo. Primo ministro dal 2007 al 2012, Fillon ha proposto un piano economico radicale con tagli di 500mila posti di lavoro nel settore pubblico e una deregolamentazione delle imprese.