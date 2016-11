Scontri tra gruppi di ribelli e l’esercito provocano 19 morti in Uganda. In due giorni di combattimento tra le forze governative e una milizia tribale in un distretto vicino al confine con il Congo sono morti quattro poliziotti e quindici ribelli. Si tratta di un conflitto di lunga data tra le forze di sicurezza ugandesi e i ribelli fedeli al re tribale Wesley Mumbere, critico oppositore del presidente Yowecri Museveni, al potere dal 1986. Secondo il governo i ribelli hanno tentato di stabilire un piccolo governo autonomo sulle montagne Rwenzori.