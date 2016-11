Ad Aleppo i ribelli subiscono la peggior sconfitta dal 2012

Il 28 novembre l’opposizione armata al governo di Bashar al Assad ha perso il controllo di tutto il nordest di Aleppo nel corso di un’offensiva delle truppe governative sulla principale città del nord della Siria. Secondo Rami Abdel Rahman, il direttore dell’Osservatorio siriano per i diritti umani, un’organizzazione che dal Regno Unito monitora l’andamento della guerra siriana, è la peggiore sconfitta per i ribelli dal 2012, l’anno in cui hanno conquistato metà della città. Il 26 novembre l’esercito di Damasco aveva preso il controllo di tre quartieri di Aleppo est, tra cui Masakan Hanano. Oggi, 28 novembre, sono caduti anche i quartieri di Sakhur, Haidariya e Sheikh Khodr, mentre la milizia curda Unità di protezione popolare (Ypg) è riuscita ad avanzare su Sheikh Fares. I curdi non sono alleati né di Damasco né dell’opposizione, ma i ribelli li accusano di collaborare con Assad.