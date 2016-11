Allarme per un uomo armato nel campus della Ohio state university. Nove persone, una delle quali in condizioni critiche, sono state soccorse negli ospedali della capitale dell’Ohio, Columbus, dopo che la Ohio state university, alle dieci del mattino (ora locale) ha lanciato un allarme per “un uomo armato attivo nel campus”. Almeno quattro delle persone soccorse hanno riportato ferite da arma da fuoco. La polizia ha confermato l’uccisione di un sospetto e che la situazione al momento è sotto controllo.