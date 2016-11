Il jihadista Mokhtar Belmokhtar probabilmente ucciso in Libia. Secondo un responsabile dell’intelligence statunitense il jihadista di origini algerine Mokhtar Belmokhtar, capo del gruppo Morabitun, sarebbe stato ucciso da un attacco aereo francese nel sud della Libia, durante il mese di novembre. Tuttavia non è la prima volta che il leader del gruppo jihadista legato all’organizzazione Al Qaeda nel Maghreb islamico viene dato per morto. Era infatti già successo nel 2014 e nel 2015.