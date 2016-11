In Svizzera bocciato il referendum sul nucleare. Gli elettori hanno respinto il referendum promosso dai verdi che prevedeva la chiusura di tre dei cinque reattori nucleari funzionanti del paese entro l’anno prossimo. L’affluenza è stata del 44,8 per cento. Il voto non riguardava il futuro del nucleare in Svizzera, ma l’agenda per la chiusura delle centrali che producono circa un terzo dell’elettricità del paese. A Basilea sono stati numerosi i sostenitori del sì con il 60,4 per cento dei voti a favore del referendum.