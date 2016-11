L’opposizione conservatrice ottiene quasi la metà dei seggi in parlamento in Kuwait. Dopo le elezioni legislative anticipate del 27 novembre, l’opposizione kuwaitiana e i suoi alleati hanno ottenuto 24 seggi su 50. In gran parte sono esponenti dei Fratelli musulmani e salafiti. Solo una donna è riuscita a entrare in parlamento. Inoltre i rappresentanti della minoranza sciita sono sei contro i nove della scorsa legislatura.