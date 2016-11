Sylvie Goulard pronta a prendere il posto di Martin Schulz a capo del parlamento europeo. La parlamentare Goulard potrebbe prendere il posto del socialista tedesco Martin Schulz, che non si candiderà per un nuovo mandato come presidente del parlamento europeo, perché si presenterà alle elezioni politiche in Germania. Dal 1979 ci sono stati quattordici uomini e solo due donne a capo dell’istituzione europea.