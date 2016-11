Un tribunale di Monaco respinge l’istanza della Lufthansa per precettare i piloti in sciopero. Il tribunale del lavoro di Monaco di Baviera ha respinto un’istanza della compagnia di bandiera tedesca che intendeva precettare i piloti. Dopo una pausa domenica 27 e lunedì 28 novembre, è previsto un nuovo sciopero dei piloti e la Lufthansa ha già cancellato circa 1.700 voli previsti per i giorni di martedì 29 e mercoledì 30 novembre.