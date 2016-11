Il candidato vicino all’ex presidente vince il primo turno delle presidenziali ad Haiti. Jovenel Moïse, il candidato scelto dall’ex presidente haitiano Michel Martelly, leader del partito Tèt kale (Phtk), ha ottenuto il 55,67 per cento dei voti, secondo i risulti ufficiali pubblicati la sera dal 28 novembre. Al secondo posto, con il 19,52 per cento dei voti, Jude Célestin, della Lega alternativa per il progresso e l’emancipazione haitiana (Lapeh).