Il nuovo re tailandese si chiamerà Rama X. Il 29 novembre, come prevede il protocollo, l’assemblea nazionale legislativa ha proposto il principe ereditario Maha Vajiralongkorn, 64 anni, come nuovo sovrano con il titolo di Rama X. Re Bhumibol Adulyadej è morto lo scorso 13 ottobre a 88 anni, dopo settant’anni di regno. Il principe non si trova però a Bangkok, ma a Monaco di Baviera, dove risiede abitualmente, e tornerà nella capitale il 1 dicembre.