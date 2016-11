La presidente sudcoreana è disposta a dimettersi. Park Geun-hye ha chiesto ai deputati di trovare un modo perché possa dare le dimissioni senza che si crei un vuoto di potere. Il parlamento doveva discutere nei prossimi giorni della sua messa in stato d’accusa e migliaia di sudcoreani erano scesi in piazza per chiedere le dimissioni di Park. Lo scandalo nasce dalla stretta amicizia della presidente con Choi Soon-sil, una donna accusata di aver estorto grosse somme di denaro ad aziende sudcoreane.