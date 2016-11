Più di centomila migranti africani hanno compiuto la traversata verso lo Yemen nel 2016. Lo denunciano le Nazioni Unite, esprimendo preoccupazione per le condizioni di vita che aspettano i migranti una volta arrivati nel paese in guerra. Da gennaio di quest’anno 106mila persone, provenienti in gran parte da Etiopia e Somalia, hanno attraversato il golfo di Aden per arrivare sulle coste yemenite.