Sedicimila sfollati ad Aleppo. Secondo Stephen O’Brien, il sottosegretario generale per gli affari umanitari delle Nazioni Unite, la situazione nella città siriana è “allarmante”. L’avanzata delle truppe governative nella parte orientale della città, che era in mano ai ribelli, ha costretto 16mila persone ad abbandonare le loro case. Ad Aleppo est non ci sono più ospedali funzionanti e le riserve alimentari sono vicine all’esaurimento. La Francia ha convocato una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu per discutere della questione.