Un aereo precipita in Colombia con 81 persone a bordo. Lo schianto è avvenuto nel centro del paese mentre il velivolo, partito da Santa Cruz, in Bolivia, si avvicinava a Medellín, la sua destinazione finale. A bordo c’era anche una squadra di calcio brasiliana, la Chapecoense, che doveva giocare la finale della Coppa sudamericana contro l’Atlético Nacional. Secondo le autorità dell’aeroporto José María Córdova di Medellín ci sono almeno sei sopravvissuti, ma i soccorsi sono difficili per le cattive condizioni del tempo. La causa dell’incidente potrebbe essere un guasto all’impianto elettrico, come comunicato dai piloti alla torre di controllo.