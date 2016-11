Continua l’avanzata delle truppe governative su Aleppo, migliaia di persone in fuga. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, più di cinquantamila persone sono state costrette ad abbandonare le loro case negli ultimi quattro giorni, mentre i soldati del governo di Damasco continuano a conquistare nuovo terreno ad Aleppo e vanno avanti con i bombardamenti aerei. La Croce rossa stima invece che gli sfollati siano circa ventimila. Il gruppo di soccorritori volontari noti come Caschi bianchi ha denunciato la morte di almeno 51 civili nei bombardamenti degli ultimi giorni sui quartieri di Bab al Nairan, Al Mayser e Al Salhin.