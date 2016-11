I tre principali partiti sudcoreani d’opposizione chiederanno la messa in stato d’accusa della presidente. Non hanno ascoltato le richieste di Park Geun-hye che, coinvolta in uno scandalo di corruzione, aveva detto di essere disposta a dimettersi se il parlamento avesse trovato il modo per non creare un vuoto di potere. I partiti hanno intenzione di presentare la mozione di impeachment della presidente il 2 dicembre.