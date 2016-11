Il festival MASH porta a Milano le musiche del mondo

Si terrà dall’1 al 4 dicembre a Milano MASH, una rassegna dedicata alla musica internazionale e alle tecnologie digitali organizzata da S / V / N /. Il festival, che ha in programma conferenze, proiezioni cinematografiche e concerti, ospiterà musicisti come i libanesi Mazen Kerbaj e Rabih Beaini, il duo jazz britannico Yussef Kamaal e lo statunitense DJ/rupture.

MASH si svolgerà in diversi luoghi della città lombarda: il Mudec – Museo delle culture, lo spazio Base in via Tortona e il Biko in via Ettore Ponti, e il ristorante Buka.

Il festival è dedicato soprattutto alla cosiddetta world music. Il termine world music è nato negli anni ottanta, a fini commerciali, per identificare tutta la musica non occidentale. Diversi musicisti, come David Byrne, hanno criticato questa definizione, definendola stereotipata e colonialista. Negli ultimi anni, con la diffusione di internet, i confini geografici tra i generi sono stati progressivamente abbattuti e il concetto di world music ha perso il suo significato originale.

MASH si aprirà il 1 dicembre con una discussione sul ruolo della musica nelle situazioni di conflitto, alla quale parteciperanno il musicista iraniano Ata Ebtekar (Sote), l’operatore culturale turco Baris Bilenser e l’artista visivo, fumettista e musicista libanese Mazen Kerbaj. Sempre dal Libano proviene il produttore Rabih Beaini, che insieme a Kerbaj eseguirà Multiplied, una performance di improvvisazione per tromba e sintetizzatori modulari dal vivo.

Per i dettagli sugli eventi e i biglietti si può consultare il sito di MASH.

Di seguito, il programma completo del festival.